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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliden biri yakalandı

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY Konya operasyon

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