HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da fırtına çatı uçurdu, sobadan sızan gazdan 3 kişi zehirlendi

Konya’da fırtına çatı uçurdu, sobadan sızan gazdan 3 kişi zehirlendi

13.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, fırtına 4 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmını yola uçurdu, bu sırada elektrik telleri koptu, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, fırtına 4 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmını yola uçurdu, bu sırada elektrik telleri koptu, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Şehir merkezinde akşam saatlerinden beri etkili olan fırtına, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısının bir bölümünün yola savrulmasına yol açtı. Büyük bir gürültüyle savrularak elektrik tellerini koparıp cadde üzerine düşen çatı, binanın altında park halinde olan 3 araca da hasar verdi. Çatının yola kayan ve düşme riski taşıyan diğer kısmı ise korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahalle de karanlıkta kaldı. Gürültüye uyanan apartman ve çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, olayın meydana geldiği caddeyi, çatının diğer bölümünün de düşmesi riskine karşı tedbir amaçlı her iki yönden şerit çekip duba koyarak trafiğe kapattı.

Üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına karbonmonoksit zehirlenmelerine de yol açtı. Beytepe Mahallesi’nde ikamet eden aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltıAdana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı
Video indir instagramVideo indir instagram
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

İzmir'deki 'siyanürlü cinayet'de yeni gelişme!

Siyanürle anne ve babasını öldürmüştü

Demirtaş ve eşi hakkında çirkin paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı

Paylaşımları sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı

Ankara'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor

Ankara'da kar yağışı başladı!

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? İşte aşı randevu sisteminin detayları

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır?

Karaman'da kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.