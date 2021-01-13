HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da fırtınadan uçan iş yeri çatısı iki blok ötedeki iş yerinin çatısına düştü

Konya’da fırtınadan uçan iş yeri çatısı iki blok ötedeki iş yerinin çatısına düştü

13.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle silah üretimi yapılan iş yerinin çatısı iki blok ötedeki iş yerinin çatısına düştü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle silah üretimi yapılan iş yerinin çatısı iki blok ötedeki iş yerinin çatısına düştü. Fırtınada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde şiddetli rüzgar, Sanayi Sitesi’nde bulunan bir av tüfeği imalathanesinin çatısını yerinden söktü. Sanayide herkesin çalıştığı saatlerde şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan 3,5-4 ton ağırlığındaki çinko saçtan yapılma çatı, yaklaşık 50 metre mesafedeki iki blok ötedeki bir işyerinin çatısının üzerine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatıdan etrafa savrulan parçalar, çevredeki işyerlerinin çatısına ve bir sonraki bloktaki park halinde duran bazı araçlar ile enerji nakil hatlarının da zarar görmesine neden oldu. Sanayide bir işyerinin üzerine uçan çinko çatı, adrese gelen iki vinç tarafından kaldırılarak aşağıya indirildi.
Sanayi Sitesi’nde çalışan Abdurrahman Kırbaş, sabah saat 09.30-10.00 sıralarında işyerinin önünde oldukları sırada, rüzgarın şiddetiyle yukarıdan bir çatının havalanarak iş yerlerinin üzerine doğru geldiğini belirterek, "Bizim dükkanın üzerine düştü, zarar var. Silah fabrikasının çatısı imiş. Yaklaşık 4,5-4 ton ağırlığında, iki tane de arabaya zarar vermiş kopan parçaları. İki blok üzerinden havalanarak bizim iş yerinin çatısının üzerine düştü. Zarar var ama Allah’tan kimsenin üzerine düşmedi, kimsenin burnu kanamadı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Beyşehir Devlet Hastanesine geceden bu yana sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden 1’i kendi imkanlarıyla, 4’ü de ambulansla olmak üzere toplam 5 vakanın intikal ettiği, tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
"Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı" diyen sapığın davasında yeni gelişme"Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı" diyen sapığın davasında yeni gelişme
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Son dakika! Bilim Kurulu aşı için toplanıyor

Kritik toplantı 18.00'de başlayacak

Son dakika! Bilim Kurulu aşı için toplanıyor

Son dakika! Bilim Kurulu aşı için toplanıyor

Türkiye'nin ilk 'Akıllı Kovid-19 Test Merkezi' açıldı

Türkiye'nin ilk 'Akıllı Kovid-19 Test Merkezi' açıldı

4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

RTÜK'ten Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye ceza

RTÜK'ten Halk TV'ye 'Fikri Sağlar' cezası

Beyoğlu'nda iki arkadaş birbirini bıçakladı

Beyoğlu'nda iki arkadaş birbirini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.