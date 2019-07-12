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Konya'da foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Konya'da foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçhüyük Mahallesi'nde oyun oynayan Mehmet Ali Yarar (5), komuşularının evinin önündeki foseptik çukuruna düştü.

Çocuklarını evin önünde göremeyen aile, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları arama sonucunda Mehmet Ali Yarar'ı, komuşularının evinin önündeki foseptik çukurunda buldu.

Çukurdan çıkarılan Yarar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yarar'ın cesedi, Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çumra Fosebtik Çukuru

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