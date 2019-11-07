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Konya'da Fuat Sezgin Yılı Karma Sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

Konya'da Fuat Sezgin Yılı Karma Sergisi açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Karma Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Panorama Konya Müzesi'ndeki açılış töreninde, İslam bilimleri tarihi üzerine akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim dünyası açısından çalışmalarını anlattı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Karma Sergisi'nin önemine değinen Altay, "Rahmetli Hocamız, döneminde çok sıkıntılar çekmiş darbe nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kalmış ama ilim ve bilime katkı sağlamayı hiç elden bırakmamış. Gençlerimize Fuat Sezgin'i anlatmak için bir çalışma yürütüyoruz. Hoca'nın kendi ifadesi ile 'Eğer arkanızda inancınız varsa o sizi yapıcı olmaya itiyorsa başaramayacağınız şey yoktur' diyor. Biz de yeni nesile bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin Fuat Sezgin'i tanıması için çok güzel bir çalışma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altay, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Fuat Sezgin'in resimleri ile ABD'li fotoğraf sanatçısı Shems Frilander'in eserlerinin yer aldığı sergi, 10 gün açık kalacak.

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