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Konya’da geleneksel bayramlaşma programı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya protokolü ve vatandaşların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı.

Konya’da geleneksel bayramlaşma programı yapıldı

Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya protokolü ve vatandaşların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, rektörler, oda ve borsa başkanları, Konya protokolü ile vatandaşlar katıldı. Bakan Kurum bayramlaşma programına katılan çocukları oyuncak hediye etti.

Konya’da geleneksel bayramlaşma programı yapıldı

Konya’da geleneksel bayramlaşma programı yapıldı

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