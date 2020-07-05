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Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Konya'da, sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yandaki palet atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye, ambulansta sağlık görevlileri müdahale etti.

Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm deposunda, saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, elektrik hattı kablosunun kopması sonucu yangın çıktı. Depoda plastik malzemeler olduğu için alevler, kısa sürede büyüdü. Yangın, yandaki palet atölyesine de sıçradı. Dumanları fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

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İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise bölgede bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

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DHA

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