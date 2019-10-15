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Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Konya’da, görme engelli vatandaşların trafikte rahat hareket etmeleri ve sürücülere farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler Zafer Meydanında yapıldı.

Konya’da, görme engelli vatandaşların trafikte rahat hareket etmeleri ve sürücülere farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.
Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler Zafer Meydanında yapıldı. Etkinliğe, görme engelli vatandaşlar, dernek üyeleri, trafik polisleri, ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik dernek üyesi görme engelli çocukların Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere destek için ellerindeki balonları havaya bırakmasıyla başladı. Daha sonra görme engelli vatandaşlar Alaaddin Bulvarında bulunan tramvay yaya geçidinden kendi imkanlarıyla geçti. Burada bir konuşma yapan dernek başkanı Veli Özağan, "Bizler için yaya geçitleri son derecede önemli. Kaldırım üzerini işgal eden esnafların koydukları malzemeler, kamu kuruluşlarının uygunsuz yerlere koymuş olduğu direk ve panolar, yaya geçidine araçların park edilmesinden biz engelliler olduğu gibi tüm yayalar da zarar görüyor. Bunlar için şoförlerimizin, yayalarımızın kurallara uyması gerektiğinin önemli olduğunu anlatmak isterim" dedi.

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü

Konya’da görme engelliler farkındalık için yürüdü
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