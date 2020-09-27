HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Konya’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 22:19 | Son Güncelleme

Konya’nın Derbent ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Derbent ilçesinde meydana geldi.

Konya’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Konya’nın Derbent ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Derbent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tencereci yönetimindeki 42 DMZ 76 plakalı Ford marka hafif ticari araç, ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Ali Tencereci, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddiaErmenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı!
Azerbaycanlı spiker gözyaşlarını tutamadı!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kıza cinsel istismar dehşeti
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kıza cinsel istismar dehşeti
Beşiktaş ağır yaralı...
Beşiktaş ağır yaralı...
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia: Türkiye de var
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip yayınladı
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
İstanbul’da mest eden günbatımı manzarası
İstanbul’da mest eden günbatımı manzarası
Kastamonu’da çıkan yangında 6 yayla evi küle döndü
Kastamonu’da çıkan yangında 6 yayla evi küle döndü
Batman'da filyasyon doktoruna saldırı
Batman'da filyasyon doktoruna saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.