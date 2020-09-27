Konya’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Konya’nın Derbent ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Derbent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tencereci yönetimindeki 42 DMZ 76 plakalı Ford marka hafif ticari araç, ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Ali Tencereci, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

