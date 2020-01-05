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  4. Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı

Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Konya'da hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Enver Güler idaresindeki 16 MAG 41 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ankara kara yolu Kulu makası yakınlarında aynı yönde seyreden Yılmaz A. yönetimindeki 27 AKL 57 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Güler ile aynı araçtaki Bedia, Seda, Sibel ve Muhammed Güler yaralandı. Araçta sıkışan Bedia Güler, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kulu trafik kazası

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