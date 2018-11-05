Konya'da hastane otoparkındaki silahlı kavga

Konya'da bir hastanede çalışan Zülfikar Tüdeş'in, hastane otoparkında yeğeninin eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Duran (30), öldürülen Zülfikar Tüdeş'in (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Duran, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, olaydan önce dedesinden kalma silahı tedbir amaçlı yanında götürdüğünü savundu.

Olay yerine Tüdeş ile görüşme amaçlı gittiğini iddia eden Duran, "Zülfikar Tüdeş'e doğru yaklaşırken iki metre kala elindeki bıçağı bana doğru salladı. Ben de geri çekilirken yere düştüm. Yanımda getirdiğim silahla, bana doğru gelen maktulun sağına ve soluna doğru korkutma amaçlı iki el ateş ettim. Olay yerine görüşmeye gitmeden önce maktul beni, gelmemem halinde anne babamı öldürmekle tehdit etmişti." diye konuştu.

Tanık olarak ifade veren maktulün kız kardeşi F.T. ise sanığın, eski kız arkadaşı olan, akrabaları E.A'dan (20) ayrıldıktan sonra telefondan tehditler almaya başladıklarını, sanığın kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü.