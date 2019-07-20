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Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73702 sefer sayılı yük treni, Karahüyük Mahallesi hemzemin geçitte, Fatih Başeğmez (31) idaresindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonette bulunan aynı aileden Saadet (39), Nigar (32), Samet (18) ve Emine Başeğmez (12) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez'in Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

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