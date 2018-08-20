Konya'da hırsızlık güvenlik kamerasında

Konya'da Türk Telekom'a ait depodan kablo çalmak isteyen iki şüpheli güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki Türk Telekom'a ait depoya giren iki şüpheli, makaralara sarılı bakır kabloları çalmak isterken güvenlik görevlilerince fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İhsan A. (21) ile Rüstem D'yi (23) boruların arasında saklanırken yakaladı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin gizlice girdikleri bölümde kabloları makaralardan çözmeye çalıştıkları yer alıyor.
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