HABER

Konya'da hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Türk Telekom'a ait depodan kablo çalmak isteyen iki şüpheli yakalandı

Konya'da Türk Telekom'a ait depodan kablo çalmak isteyen iki şüpheli güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki Türk Telekom'a ait depoya giren iki şüpheli, makaralara sarılı bakır kabloları çalmak isterken güvenlik görevlilerince fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İhsan A. (21) ile Rüstem D'yi (23) boruların arasında saklanırken yakaladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin gizlice girdikleri bölümde kabloları makaralardan çözmeye çalıştıkları yer alıyor.

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Selda Bağcan Bodrum'da konser verdiSelda Bağcan Bodrum'da konser verdi
Kaçak kurban eti kıyması çekimine cezaKaçak kurban eti kıyması çekimine ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
depo hırsızlık kablo Konya

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.