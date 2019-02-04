HABER

Konya’da hırsızlık şebekesine operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte 14 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde meydana gelen ve failleri tespit edilemeyen hırsızlık olaylarına yönelik Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayına karışan şahısların Adana ilinden geldikleri ve Ereğli ilçesinde ev tutarak, hırsızlık olaylarından elde ettikleri malzemeleri burada tuttukları öğrenildi. Bunun üzerine polis ekiplerince, Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki apartman dairesine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, silah, tüfek, kuru sıkı tabanca, televizyon, nakit para, ziynet eşyası başta olmak üzere çok sayıda çeşitli ev eşyası ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişinin kimliğini kontrol eden polis, kimliklerin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısların gerçek kimliğini belirleyen polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan arandıklarını ve zanlılardan birinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezasının olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmalarını derinleştiren polis, Adana polisiyle yaptığı işbirliği sonucunda hırsızlık üyelerinin Adana bağlantıları ile ilgili de çalışma yapılmasını sağladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 5’i Ereğli ilçe merkezinde, 3’ü Adana merkezde olmak üzere 8 hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı eşyalar sahiplerinin tespiti için emniyete götürüldü. Hırsızlık şebekesinin çökertilmesiyle 14 ayrı hırsızlık olayı da çözülmüş oldu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdıTrafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar ettiMüteahhit, muhtarlık binasında intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.