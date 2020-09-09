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Konya’da hız ve kural ihlaline 1 milyon 308 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Konya’da trafik denetimlerinde hız ve kural ihlalinden 2 bin 792 araç ve sürücüye 1 milyon 214 bin 342 TL, çevreyi rahatsız eden 130 araç ve sürücüsüne de 94 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 308 bin 342 TL ceza uygulandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde radarla hız denetimi yapıldı.

Konya’da trafik denetimlerinde hız ve kural ihlalinden 2 bin 792 araç ve sürücüye 1 milyon 214 bin 342 TL, çevreyi rahatsız eden 130 araç ve sürücüsüne de 94 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 308 bin 342 TL ceza uygulandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 bin 81’i hız ihlalinden olmak üzere 2 bin 792 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 214 bin 342 TL ceza kesildi.
Öte yandan, Şahin Ekipleri de çevreyi rahatsız eden araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 130 araç ve sürücüye 94 bin TL cezai işlem uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi.

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