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Konya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

KONYA'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga çıktı.

Konya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavga

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga anları saniye saniye görüntülenirken, olayda 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavgada Ali Hassatıcı elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kavgaya müdahale ederek grubu dağıttı. Elinden yaralanan Ali Hassatıcı'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Olayda, 1 bıçak, 1 demir sopa ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Konya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavgaKonya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavgaKonya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavgaKonya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavga

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