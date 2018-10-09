Konya'da iki katlı ev alev alev yandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Dün merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak üzerindeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen ev, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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