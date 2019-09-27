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Konya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilin tırın altında kaldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tır sürücüsü, ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçuyla tutuklandı.Kaza, 26 Eylül 2019 günü saat 23.20 sıralarında Konya Antalya karayolunun 48.

Konya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

Konya’da otomobilin tırın altında kaldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tır sürücüsü, ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçuyla tutuklandı.
Kaza, 26 Eylül 2019 günü saat 23.20 sıralarında Konya Antalya karayolunun 48. kilometresi İnlice mevkisinde meydana geldi. Konya’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçip karşı yönden gelen Mesut Ay idaresindeki 07 FES 29 plakalı otomobili altına altına aldı. Kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertan Ay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki çiftin çocukları B.E.A. ve A.K. ile tır sürücüsü yaralandı.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli Beyazıt Y. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama” suçundan tutuklama talebi ile Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Beyazıt Y. cezaevine gönderildi.

Konya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

Konya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

Konya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

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