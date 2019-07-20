Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak merkez Yavaşlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çetin idaresindeki 42 P 9216 plakalı otomobil, kavşakta Semih G. yönetimindeki 34 AEC 321 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mustafa Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Semih G. ve Rabia G. yaralandı. Yaralılardan Rabia G. olay yerine gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Semih G. ise Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri de kaza mahallinde tedbir alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

