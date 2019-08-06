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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 02:07 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yakınlarının düğününden dönen Selma Ocak (34) yönetimindeki 34 BUE 83 plakalı otomobil, Rıdvan Aydoğdu (23) yönetimindeki ES SU 2010 Almanya plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Selma Ocak ile yanında bulunan Ranan Ermiş (22), 7 aylık Ebrar Ermiş, Tuğba Kiraz (19) ve Ahmet Efekan (9) ile diğer otomobildeki Rıdvan Aydoğdu, Perihan Polat (23), Mina Baysal (23) ve Aleyna Baysal (23) yaralandı. Ocak'ın otomobilinde bulunan ve araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olan Selma Ocak ve Tuğba Kiraz, Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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