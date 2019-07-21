HABER

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı - Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki bebek, yaşamını yitirdi

Konya'nın Yunak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki bebek kurtarılamadı.

Mustafa Çetin (67) idaresindeki 42 P 9216 plakalı otomobil, Yunak Yavaşlı Kavşağı'nda, Semih Gürbüz (25) yönetimindeki 34 AEC 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Semih Gürbüz ve hamile eşi Rabia Gürbüz (23) yaralandı.

Yaralılardan Rabia Gürbüz, ambulans helikopterle Akşehir'e, Semih Gürbüz ise ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki 7,5 aylık bebeğin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Burdur antik kentleriyle turist çekiyorBurdur antik kentleriyle turist çekiyor
Makas atıp kaza yapan trafik magandaları kamerada Makas atıp kaza yapan trafik magandaları kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yunak

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.