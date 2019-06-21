Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 3. kilometresi Toparmut mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Güler yönetimindeki 34 UN 3683 plakalı otomobil, köprü üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Erdem’in (49) kullandığı 07 MLH 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Nazım Güler (17) Tuğçe E. (17) ve Raziye Erdem (18) yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Dursun Güler (42) ve aynı araçtaki Nazım Güler (17) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



