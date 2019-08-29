Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Konya karayolu Çavuş Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 55 PH 761 plakalı otomobil ile M.A.B. idaresindeki 42 K 0770 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 42 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi M.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



