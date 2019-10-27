Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (39) idaresindeki 10 LC 700 plakalı araç, ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı 42 BDA 77 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 10 LC 700 plakalı araçta bulunan A.Y.K. (7), B.K. ve diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

