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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Bostan idaresindeki 42 AAL 307 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hacı Elmas Caddesi kavşağında, Musa İnce'nin kullandığı 42 ZN 603 plakalı otomobille çarpıştı.

Bostan yönetimindeki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabildi.

Kazada araç sürücüsü Bostan (19), araçta bulunan Hayrunnisa Keçici (8) ve Emine Tekdemir (18) ile diğer aracın yolcusu Muhammed Emin İnce (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Ilgın Kaza Konya trafik kazası

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