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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:49 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mevlüt Karakuş yönetimindeki 42 ZG 562 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ogün Biltekin idaresindeki 42 KY 107 plakalı otomobil Seydişehir-Konya karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 42 KY102 plakalı otomobil petrol istasyonundan çıkmak üzere yol kenarında bekleyen Eyüp Kıyak'ın kullandığı 42 ZY 087 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selda Kıyak, Abdullah Kıyak, Hakan Yıldız, Emine Karakuş ve Kübra Büyükçolak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ogün Biltekin'in Seydişehir'de hakim, Kübra Büyükçolak'ın ise savcı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Seydişehir trafik kazası

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