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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Kılınç (78) yönetimindeki 42 P 6549 plakalı otomobil, Ilgın Otogarı yakınlarında Ali Yıldız'ın kullandığı 42 DT 322 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Emine Kılınç (70), İbrahim (21), Emet (43), Emine (18), Ramazan (14) ve Bilal Yıldız (7) yaralandı.

Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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