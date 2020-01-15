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  4. Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Başak (61) idaresindeki 42 ABZ 06 plakalı tır, Zaferiye Mahallesi yakınlarında T. A. idaresindeki 42 LB 963 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücü Başak ile aynı araçta bulunan oğlu Umut Başak (35) yaralandı.

Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nuri Başak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başak'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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