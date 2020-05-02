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Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Konya'da, seyir halindeki TIR’ın, önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Ödemiş yönetimindeki kum yüklü TIR, önünde seyreden Ziver Aksoy yönetimindeki TIR’a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Müslüm Ödemiş yaralanırken, yanındaki İbrahim Kaya ise yaşamını yitirdi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Ödemiş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İbrahim Kaya’nın cansız bedeni ise vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

(DHA)

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