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Konya'da inşaat işçisine silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 21:57 | Son Güncelleme

 KONYA'da, hafif ticari aracına bindikten sonra yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan inşaat işçisi Cevdet Köymen, bacaklarından yaralandı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, hafif ticari aracına bindikten sonra yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan inşaat işçisi Cevdet Köymen, bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Hüsamettin Çelebi Mahallesi Demirhan Caddesi'nde polis merkezinin yanında meydana geldi. Cevdet Köymen, park halindeki 42 CEL 41 plakalı hafif ticari aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancayla

Köymen'e 5 el ateş etti. Saldırgan olay yerinde otomobille hızla uzaklaştı. Aracın kapı ve camına delip geçen kurşunlardan bazıları Cevdet Köymen'in bacaklarına isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Köymen, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Köymen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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