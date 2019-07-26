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Konya'da işçilerin taşındığı minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 00:18 | Son Güncelleme

KONYA'da, fırında çalışan işçilerin taşındığı minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Konya'da işçilerin taşındığı minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, fırında çalışan işçilerin taşındığı minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Yılmaz (47) yönetimindeki 42 RH 244 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sola dönmek istediği sırada karşı yönden gelen ve ekmek fırınında çalışan işçilerin taşındığı Ahmet Anlaş (55) yönetimindeki 42 NG 195 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Anlaş ve işçiler Bayram Doğan (49), Eyüp Varol (31), Ahmet Özkılıçaslan (48), Yaşar Koçak (39), Recep Gürcan (36) ile Suriyeli Zekerya Zeyn (30) ve Muhammed Ali Şeyh (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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