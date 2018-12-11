Konya'da iskeleden düşen işçi öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Çıkar (23), iddiaya göre dengesini kaybedip iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ergüler Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Orhan Çıkar, iskele üzerindeyken bir anda dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çıkar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Çıkar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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