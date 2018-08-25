Konya'da işledikleri balıkla ihracat şampiyonu oldular

MUHAMMED ALİ AKMAN - Denize kıyısı bulunmayan Konya'nın küçük ilçesi Hüyük'te kurulan tesis, Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından getirilen balıkları işleyip ihraç ederek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar arasında, su ürünleri alanında üç yıldır ihracat birincisi oluyor.

Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ilçede göldeki balıkları işlemek üzere 30 yıl önce kurulan tesis, ticari değeri yüksek balık türlerinin azalması üzerine son yıllarda farklı bölgelerden ve yurt dışından balık getirerek üretim yapıyor.

Yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan tesis, bölge insanı için de önemli bir istihdam alanı olarak dikkati çekiyor.

Hüyük'e bağlı Tolca Mahallesi'nde yer alan tesiste, Türkiye'de yetişen balıklar işlenerek ABD, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilirken, başta Çin, Norveç ve Kanada olmak üzere bazı ülkelerden ithal edilen balıklar da işlenip satılıyor.

Fabrikanın müdürü Tanju Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAİB tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en fazla ihracat yapan firma seçildiklerini, elde ettikleri rakamlarla 2018 yılında da birinci olmayı şimdiden garantilediklerini söyledi.