Konya’da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında 30 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından içki satışı yapıldığı belirlenen adresi belirleyen jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında ev sahibi C.E. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından içkilere el konuldu. Jandarma karakoluna götürülen C.E.’nin. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

