HABER

Konya’da jandarmadan kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında 30 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Konya’da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında 30 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından içki satışı yapıldığı belirlenen adresi belirleyen jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında ev sahibi C.E. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından içkilere el konuldu. Jandarma karakoluna götürülen C.E.’nin. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
TEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendiTEM kenarında geniş alanda ot yangını havadan görüntülendi
Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndüKlima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.