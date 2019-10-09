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Konya’da jandarmadan silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından 2 kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada namlusu kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde ikamet eden H.Ç.

Konya’da jandarmadan silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından 2 kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada namlusu kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde ikamet eden H.Ç. ile İ.D. adlı şahısların ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ev ve kullandıkları araçta aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda İ.D.’ye ait otomobilde 20 adet 9 milimetre çapında kurusıkıdan namlusu çevrilme tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tahkikat sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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