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Konya’da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreten, uyuşturucu satan ve alan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreten, uyuşturucu satan ve alan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamına adreslerde yapılan ve hassas burunlu narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda, çeşitli miktarlarda eroin, kubar esrar, sentetik uyuşturucu hap ile tabanca, fişek ve av tüfeği ele geçirildi. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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