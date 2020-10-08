HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya’da kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:11 | Son Güncelleme

Konya’da polisin düzenlediği operasyonunda 10 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.Operasyon, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte ’Akaryakıt kaçakçılığı’ suçundan yürütülmekte olan planlı çalışması kapsamında gerçekleştirildi.

Konya’da polisin düzenlediği operasyonunda 10 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

Operasyon, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte ’Akaryakıt kaçakçılığı’ suçundan yürütülmekte olan planlı çalışması kapsamında gerçekleştirildi. Bugün belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Konya’da ikametinde arama yapılan 8 kişiden 7’si yakalandı. Konya’da 2 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada 10 bin 800 litre kaçak akaryakıt, Aksaray ilinde bir ikamette yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7.65 mm çapında 5 adet fişek ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
5 katlı binanın bodrumundaki tüpler patladı5 katlı binanın bodrumundaki tüpler patladı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
1/
En Çok Okunan Haberler
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Erdoğan'dan korona açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri
Erdoğan'dan korona açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Eski bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Eski bakan Turhan koronavirüse yakalandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist öldürüldü
Balıkesir'de feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kahreden kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti
Sağanak yağmura yakalanan vatandaş diz çöküp dua etti
Sağanak yağmura yakalanan vatandaş diz çöküp dua etti
Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.