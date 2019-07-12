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Konya'da kaçak avcıya para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Sazan balığı avlayarak sosyal medya hesabında paylaşan kişiye, bin 635 lira ceza uygulandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde avladığı sazan balığı ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan kişiye bin 635 lira para cezası verildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihlerinde su ürünleri av yasağı uygulanan Beyşehir Gölü'nde, sazan balığı avlayarak 25 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından paylaşan kişiyi şikayet üzerine tespit etti.

Yasa dışı avlandığı belirlenen H.A.K'ye bin 635 lira idari para cezası kesildi.

H.A.K'nin, paylaşımındaki yorum bölümünde kendisini "yakalanma ha, sazanda av yasağı var" diye uyaran takipçisine "burada yasak yok Konya Beyşehir" sözleriyle cevap vermesi dikkati çekti.

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Beyşehir Beyşehir Gölü kişisel hesap Konya sosyal medya

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