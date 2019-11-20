Konya'da kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla iş makinesiyle define için kaçak kazı yapan 8 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile kazı yapan M.A., H.H.K., B.Y., M.N.H., A.H.B., S.D., M.B., ve F.K.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, iş makinesine el konuldu.

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