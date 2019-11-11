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Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir evin alt katındaki kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında ev sahibi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde bir evde yasa dışı silah üretildiği ve satışı yapıldığı iddiası üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir evin alt katındaki kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında ev sahibi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde bir evde yasa dışı silah üretildiği ve satışı yapıldığı iddiası üzerine operasyon için düğmeye bastı. Fiziki takibin ardından adrese yapılan baskında H.O. gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde yapılan aramada 20 adet av tüfeği namlusu, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 adet çifte başlığı, 10 adet çifte açma kilidi, 7 adet çifte av tüfeği kafası, 1 takım Pafta klavuzu, 5 adet otomatik dipçik, 4 adet kuru sıkı şarjörü, 4 adet tüfek mekanizması, 7 adet tesfi aparatı, 46 adet matkap ucu taşı, 5 adet klavuz, 1 adet tüfek dipçiği, 59 adet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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