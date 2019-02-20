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Konya'da kaçak silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Kaçak üretilen tabanca ve tüfekleri internet aracılığıyla sattığı gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı

Konya'da kaçak üretilen av tüfeği ve tabancaları internet aracılığıyla sattığı belirlenen gruba yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde bir grubun kaçak üretilen tabanca ve av tüfeklerini, internet aracılığıyla sattığı bilgisine ulaştı.

Sipariş edilen silahların kargo aracılığıyla gönderildiğini belirleyen polis, delillendirme işlemlerinin ardından 22 şüpheliyi tespit etti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 17'si düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 37 tabanca, 81 icra yayı, çok sayıda av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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