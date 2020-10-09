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Konya’da kaçak silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir ev, tamirhane ve araçta yaptığı aramalarda yasa dışı ve kaçak olarak üretildiği iddia edilen 65 yivsiz av tüfeği ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbari çalışmanın ardından ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde kaçak ve izinsiz olarak av tüfeği üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Konya’da kaçak silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir ev, tamirhane ve araçta yaptığı aramalarda yasa dışı ve kaçak olarak üretildiği iddia edilen 65 yivsiz av tüfeği ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbari çalışmanın ardından ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde kaçak ve izinsiz olarak av tüfeği üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, savcılıkça alınan arama kararına istinaden yerleşim yerinde H.K.’nın ikametgahı ve aracı, A.K.’nın ise silah tamirhanesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler 57’si kabzalı pompalı av tüfeği olmak üzere kaçak ve izinsiz üretildiği belirlenen toplam 65 yivsiz av tüfeği ile tüfek yapımında kullanılan 134 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirdi. Ele geçirilen tüfeklere el koyunurken, gözaltına alınan A.K. ifadesi sonrasında serbest bırakıldı, H.K.’nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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