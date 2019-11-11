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Konya'da kaçak silah üretilen eve operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 21:40 | Son Güncelleme

Konya'da kaçak silah üretilen eve operasyon

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde H.O'nun evinin alt katında kaçak silah üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 20 av tüfeği namlusu, faturasız 2 kuru sıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 çifte başlığı, 10 çifte açma kilidi, 7 çifte av tüfeği kafası, bir takım pafta kılavuzu, 5 otomatik dipçik, 4 kuru sıkı şarjörü, tüfek mekanizması, 7 tesfi aparatı, 46 matkap ucu taşı, 5 kılavuz, tüfek dipçiği ve 59 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.O'nun, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon silah

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