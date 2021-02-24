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Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

24.02.2021 22:14 | Son Güncelleme:
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Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda 517 kilo 750 gram kaçak tütün ve 676 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda 517 kilo 750 gram kaçak tütün ve 676 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi’nde 2 ikamete operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda toplam 517 kilo 750 gram kaçak tütün, 676 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 210 paket makarona doldurulmuş tütün, 4 bin 347 adet makaron bandrolüne el konuldu. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

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