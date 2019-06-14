Konya’da kaçak üretilmiş av tüfekleri ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri kaçak üretilmiş av tüfekleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde A.Ç.’ye ait iş yerinde Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Aramada, kaçak üretilmiş 59 adet yarı otomatik av tüfeği, 4 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 64 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

