HABER

Konya’da kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, kaçak akaryakıt, alkol, tütün ile çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, eroin ve esrar maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki suç unsurlarını önlemek için yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli adreslere baskın düzenlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, kaçak akaryakıt, alkol, tütün ile çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, eroin ve esrar maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki suç unsurlarını önlemek için yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 50 litre kaçak alkol, 19 bin kutu makaron, 875 kilogram kaçak tütün, 21 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet kurusıkı tabanca, 630 gram eroin maddesi, 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

16 hırsızlık olayı çözüldü
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de daha önceden gerçekleştirilen 16 hırsızlık olayını çözerek şüphelilerini gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 107 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüsüne uyuşturucu kullanmaktan, 95 sürücüye ise emniyet kemeri takmamak ve telefonla konuşmaktan idari para cezası yazıldı.
Çalışmaların kent merkezinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Kaçak içki satışı yapan şüpheli gözaltına alındıKaçak içki satışı yapan şüpheli gözaltına alındı
Kağıt toplayıcısının ölümüne neden olan şoför: Çocuklar ısrarla kamyona koştuKağıt toplayıcısının ölümüne neden olan şoför: Çocuklar ısrarla kamyona koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.