Konya’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye birçok eşya sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Gümrük kaçağı eşyaların tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.

İkamette ve iş yerinde yapılan aramalarda, 25 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 67 adet cep telefonu aksesuarı, 63 adet elektronik nargile, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

