Konya’da kafede iki grubun kavgasında 10 kişi yaralandı

Konya’da aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 10 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sırasında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup kafede karşılaştı. Tartışmaya başlayan iki grubun daha sonra kavga etmesi üzerine şahıslardan biri veya bir kaçı dışarıdaki araçlarında bulunan av tüfeği ile kafenin içine gelerek havaya rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası kafede bulunan 10 kişi yaralandı. Ateş eden şahıslar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, yaralılar ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

