HABER

Konya'da kafede tüfekle ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Silahla 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı - Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafede bulunan görgü tanıklarının beyanı ve araştırma neticesinde çeşitli suçlardan 24 kaydı bulunan Özal K'yi (26) merkez Selçuklu ilçesindeki adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ile "kişisel olaylara müdahale aracı" (KOMA) yazan bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede 11 Mayıs'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açmıştı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Hasan M. ve Hakan M'yi yakalamış, zanlılar "kasten silahla yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Kahve üretimi, tropik ormanları ve kuşları yok ediyorKahve üretimi, tropik ormanları ve kuşları yok ediyor
Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kafe Konya silahlı saldırı tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.