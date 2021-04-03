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Konya’da kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı

03.04.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kafe ve bodrumuna yapılış özel gizli bölmede hem eğlenen hem de oyun oynayan 39 kişi polise yakalandı.

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kafe ve bodrumuna yapılış özel gizli bölmede hem eğlenen hem de oyun oynayan 39 kişi polise yakalandı. Kafede yakalanan 39 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 122 bin 850 TL, maske takmamaktan ise 35 bin 100 TL olmak üzere toplam 157 bin 950 TL para cezası kesildi.
Olay, merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Nehir Sokak’ta bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kafede sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis hemen harekete geçerek bahse konu kafeyi takibe aldı. Bölgeyi abluka altına alan sivil polis ekipleri bir süre kafeyi takip etti. Kafeye müşterilerin girip çıktığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Kafede dışında bulunan çalışanlar polisi fark edince kapıyı kilitledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek alınan arama kararına istinaden kapının açılması için çilingir çağırıldı. Çilingir marifetiyle kapı açılacağı esnada içeridekiler kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri üst katta 9, kafenin bodrum katına yapılmış özel gizli bölmede 30 olmak üzere toplam 39 şahsı yakaladı. Polis ekipleri müşterilere zorluk çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, kafenin üst bölümüne çıkarılan 39 kişiye kısıtlamaya uymamak ve maske takmamaktan toplam 157 bin 950 TL para cezası kesildi. Kafenin işletmecisi oldukları öğrenilen 4 kişi ise nöbetçi savcının talimatı ile işlem yapılmak üzere alınarak polis merkezine götürüldü.

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